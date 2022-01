"Le tre sorelle" al teatro comunale Pompeo Piazza

Di Matteo Bacchini liberamente ispirato a <Tre sorelle> di Anton Čechov diretto ed interpretato da Elisa Cuppini, Sandra Soncini e Franca Tragni musiche originali Patrizia Mattioli scenografia, luci e tecnica Erika Borella e Donatello Galloni. Produzione L.O.F.T. / Progetti&Teatro. Debutto venerdì 21 gennaio alle ore 21, con repliche sabato 22 gennaio sempre alle 21 e domenica 23 alle ore 17. Biglietti e Prenotazioni Intero € 12 - Ridotto € 11 (iscritti Biblioteca di Fontanellato) - Ridotto € 10 (under 21 e over 70). La prenotazione degli spettacoli, si può effettuare a partire da quindici giorni prima della data di rappresentazione, per telefono 327/4089399 o inviando mail a teatrofontanellato@gmail.com.