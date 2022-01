Baliani presenta «La pietra oscura», il suo ultimo libro

Come annunciato, oggi Marco Baliani sarà a Parma per presentare il suo ultimo libro, «La pietra oscura», uscito in giugno per i tipi di Bompiani. La presentazione avverrà negli spazi della Feltrinelli di via Farini, alle 18, a cura dell’Associazione Micro Macro. Baliani dialogherà con Roberta Gandolfi, docente dell’Università di Parma.