Donne, incontro nel pomeriggio al parco Prada

Alle 15.30 presso il Parco Prada di via Piave si terrà la cerimonia, organizzata dal comune di Traversetolo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’inaugurazione della panchina rossa, per ricordare tutte le donne che non ci sono più perché vittime della violenza maschile. La cerimonia vuole essere un momento di riflessione a cui tutti, uomini e donne, sono invitati per condividere un pensiero, una poesia, una testimonianza. Durante la cerimonia l’associazione Scambiamente curerà alcune letture a tema ed inaugurerà l’installazione artistica «Farfalle rosse in volo», aderendo al progetto «Libere di volare» nato dall’associazione «Le Zucche Allegre di Manziana».