Uscita a Parma per la mostra in Pilotta

La Pro loco di Sissa Trecasali organizza, per sabato, un’uscita collettiva a Parma, per la mostra «Un splendor mi squarciò il cielo», attualmente in Pilotta.

Il costo del biglietto d’ingresso è di tredici euro, per un gruppo di massimo venticinque persone: ci si sposterà in auto, con ritrovo a Sissa alle 9.15 oppure in Pilotta alle 10.20: obbligo di green pass «rafforzato» e prenotazione, entro le 12 di venerdì 28, ai numeri 329-3551245 o 348-4711017.