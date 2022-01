Sull'archivio del Lenz  il programma nazista di eutanasia per lo sterminio delle persone portatrici di handicap

GIOVEDì 27 GENNAIO 2022 < h 21-24 < streaming integrale di AKTION T4

Lenz Fondazione rende visibile con libero accesso sul proprio archivio Vimeo al link https://vimeo.com/250118321 AKTION T4, creazione sul programma nazista di eutanasia per lo sterminio delle persone portatrici di handicap e malformazioni genetiche, scritta da Francesco Pititto (testo originale e imagoturgia) e diretta da Maria Federica Maestri (creazione scenica e regia), musiche originali di Andrea Azzali, messa in scena per la prima volta nel 2017.