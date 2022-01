Condizione femminile, Francesca Tamani la descrive in racconti ispirati a Jane Austen

Francesca Tamani, insegnante di lingua e letteratura inglese, e autrice per Cambridge University Press, è alla seconda pubblicazione con Kriss Editore dopo la fortunata esperienza con «Luoghi comuni». Nella nuova opera dedicata a Jane Austen, l’autrice, con un linguaggio asciutto, una narrazione incalzante e tocchi di pungente ironia, prosegue un percorso tematico iniziato nel volume precedente proponendo una nuova chiave di lettura.



Racconti brevi, ermetici, evocativi, imbastiti attorno a citazioni letterarie, in questo caso provenienti dalle opere della famosa scrittrice britannica, i quali si aprono con un’introduzione legata alla condizione femminile e, in particolare, al ruolo della donna scrittrice nei secoli. Un corollario di episodi che mostrano la tenacia femminile nel determinare il proprio ruolo, le proprie consapevolezze e le proprie scelte. Sul filo di questi racconti, il lettore viene costantemente trasportato in un percorso a ritroso accompagnato da un aforisma di Jane Austen che ripetutamente, quasi come un mantra, scandisce le parti del testo mantenendo costantemente il punto della riflessione: «Ricordate del passato solo ciò che vi fa piacere». Se in «Luoghi comuni» le protagoniste erano figure apparentemente passive che custodivano il desiderio segreto di evadere dalla realtà in un viaggio alla ricerca della propria libertà e autodeterminazione, nella raccolta «La formula di Jane Austen» emergono invece profili di donne che compiono un viaggio a ritroso nel passato. Storie che mettono in comunicazione il passato con il presente, nelle quali il ricordo diviene una consolazione, una fuga da una fase storica cupa e incerta, un sollievo temporaneo alle preoccupazioni dell’animo.



Tutto converge poi nel finale che riprende e spiega il significato del titolo mostrandoci l’importanza dell’individuare la propria «formula di Jane Austen» che, paragonata ad una sorta di formula della felicità, risulta necessaria per affrontare con rinnovato ottimismo gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Lontana dall’essere un banale trattato sulla resilienza o uno scontato manifesto femminista, la raccolta incontra il favore delle lettrici che si ritrovano tra le pieghe di queste pagine ma allo stesso tempo, l’autrice, sorprendentemente, come nel caso del primo volume, riabilita la figura maschile donandole profondità e freschezza allo stesso tempo. Francesca Tamani presenterà la sua nuova opera nelle librerie cittadine oggi a Diari di Bordo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e sabato 19 febbraio alle 18 a Piccoli Labirinti. «La formula di Jane Austen» è edito da Kriss Editore, consta di 89 pagine ed è disponibile nelle librerie di Parma, Colorno e quelle online al prezzo di 14 euro.

Christian Marchi