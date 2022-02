Rete Kurdistan, un incontro per parlare di diritti umani

Questa sera alle 18,30 presso la Casa della Musica di piazzale San Francesco, si terrà l'incontro con l'onorevole Nursal Aydogan, curda, già deputata al Parlamento turco e ora costretta all'esilio. Sarà un importante momento per discutere insieme della situazione dei diritti umani e civili in Turchia con particolare riferimento alla popolazione curda.

L'incontro è stato organizzato da Ciac e Rete Kurdistan Parma, con il patrocinio del Comune di Parma.

Per accedere all’incontro servirà il Green pass rafforzato (ottenuto cioè dopo vaccinazione o dopo guarigione), documento d'identità e mascherina Ffp2.