Il Piano del verde si presenta

È in programma per domani dalle 18 alle 20, al Palazzo del Governatore, la presentazione della bozza definitiva del Piano del verde del Comune di Parma. Il Piano del verde, il cui Quadro conoscitivo è già stato presentato in commissione, è consultabile al seguente link: https://www.comune.parma.it/verde-pubblico/. È frutto di un percorso avviato oltre un anno fa che ha visto il coinvolgimento di diverse realtà del territorio e portatori di interesse. Ne parleranno l’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche. Michele Alinovi, i progettisti e i tecnici del Comune. Sarà l’occasione per presentare l’impostazione generale e le diverse parti del piano. Un momento di confronto ed approfondimento per rispondere a domande e interrogativi. Nel rispetto delle norme anticontagio vigenti, ingresso con Green pass e mascherina Ffp2.