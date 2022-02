Alberto Tacchini e gli "Skies of America"

È tutto all’insegna del pianismo jazz il nuovo appuntamento de I Concerti del Boito: martedì 22 febbraio alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine, Alberto Tacchini (pianoforte) sarà il protagonista del concerto dal titolo <Skies of America - Jazz Portraits>. La stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, prosegue con un concerto che ripercorre la storia del jazz rendendo omaggio ad alcuni celebri pianisti come Bill Evans, Thelonious Monk, Lennie Tristano, Bud Powell, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Cecil Taylor. Il programma non vuole proporre un lavoro propriamente filologico o un esercizio di stile, ma condurrà il pubblico attraverso lo sviluppo e le innovazioni musicali apportati da questi grandi maestri. Brani celebri e alcuni stilemi e archetipi pianistici che li hanno caratterizzati, saranno elaborati e interpretati in modo personale dal pianista Alberto Tacchini, concertista e docente di pianoforte Jazz del Conservatorio di Parma.

I Concerti del Boito sono inseriti nell’Attività di formazione permanente del Conservatorio di Parma, coordinata dal prof. Pierluigi Puglisi, e sono realizzati in collaborazione con il Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma e Fondazione Renata Tebaldi. L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione compilando il form a questo link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021.