A Fontevivo sabato si festeggia Carnevale

Fontevivo «non molla» e, pur con la prudenza suggerita dalla situazione sanitaria, non rinuncia al «suo» carnevale. Grazie all’impegno del Comune e dei volontari del paese, la festa in maschera, che quest’anno sarà riservata ai più piccoli, si terrà sabato pomeriggio alle 15,30 nella Sala Anspi «Maria Luigia» di via Roma.

Protagonista della festa sarà «Il Teatro dei Burattini di Logan» presenterà lo spettacolo «La nuova Favola di Bing». Martedì 1 marzo, meteo permettendo, inoltre, alle 18.15 verrà acceso il Gran Falò di Carnevale nell’area del centro sportivo del paese.

Per entrambe le occasioni, è suggerita ovviamente la partecipazione in maschera.