FIAB Parma, Parma Sostenibile, Fruttorti Parma, ADA associazione donne ambientaliste, Natour Biowatching e il Gruppo Rondini & Rondoni Parma propongono l’iniziativa “Pedalando alla scoperta della biodiversità urbana”. Si tratta di una biciclettata alla scoperta della ”natura in città” con la guida di esperti naturalisti e di volontari appassionati. Sabato 26 febbraio il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 14.15 in via Bizzozero 19 a Parma con rientro autonomo alle 16.30.

La partecipazione è libera, con quota di euro 4 per l’assicurazione RC ed infortuni (euro 2 per i soci FIAB). Info 339 8123784. Le varie tappe permetteranno di scoprire o conoscere meglio le orchidee urbane, la fauna e la flora tra i ponti, il picchio rosso, il picchio muratore e gli zafferani selvatici nel Parco Ducale, le vie dei cachi, i luoghi di nidificazione di rondoni, balestrucci e falchi nel centro storico, i tulipani selvatici del quartiere Picasso, i vecchi gelsi, l’ultima siepe e la Picasso Food Forest, innovativa esperienza di agro ecologia nella nostra città, che sarà la tappa finale della pedalata.

Maggiori informazioni sulla biodiversità urbana di Parma al link: http://www.fruttortiparma.it/naturaurbana.html