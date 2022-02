Programmazione Fuori Orario

Venerdì 25 alle 21, il Fuori Orario di Taneto di Gattatico presenta una serata d’autore con Chicco Salimbeni e Matteo Manfredini. La nuova stagione del circolo gestito dall’Arci B-Side si arricchisce di una proposta culturale che punta a mettere in dialogo il pubblico con l’attore e l’autore. L’occasione è offerta dal testo di Günther Anders “Noi figli di Eichmann”. “Partendo dal testo di Anders – spiega Salimbeni – cercheremo di capire, dialogando, quanto ancora oggi un certo tipo di mentalità possa essere parte del nostro pensiero. Io farò alcune letture, Manfredini si soffermerà su alcuni punti, e se qualcuno vorrà intervenire, allora la serata si potrà considerare un traguardo raggiunto”. I dialoghi sulle lettere di Gunther Anders non sono un dibattito sull’Olocausto ma un punto di partenza per capire quanto questo ci ha tolto e lasciato. Il libro “Noi figli di Eichmann” raccoglie due lettere che il filosofo Gunther Anders scrisse al figlio di Adolf Eichmann, un gerarca nazista fra i maggior responsabili dell’olocausto e condannato a morte nel 1963.

Enrico Salimbeni è attore e regista, protagonista del film “Abissinia”, in concorso al festival di Cannes e vincitore del David di Donatello, ha ricevuto la candidatura al Ciak d’Oro per la sua interpretazione del ruolo di Tito in Radiofreccia di Luciano Ligabue. Matteo Manfredini è nato a Carpineti (RE) e si è laureato in Scienze Politiche a Parma. Da 10 anni vive a Bruxelles, dove lavora alla Casa della Storia Europea presso il Parlamento Europeo.

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci info e prenotazioni al numero 380 7747903 e al 375 5606552 (WhatsApp).

Sabato 26 febbraio dalle 22 il Fuori Orario festeggia il carnevale con il live music party degli Spingi Gonzales, una delle cover band più inossidabili della scena in cui l’universo delle serie tv si mescola alla musica dal vivo. Il tradizionale party di carnevale del Fuori Orario, il circolo di Taneto di Gattatico animato dall’Arci B-Side, prenderà ispirazione diretta proprio dal mondo delle serie tv, entrato prepotentemente nel nostro immaginario; per una notte potrete essere Tony Soprano o l’ispettore Coliandro, il cavallo parlante BoJack Horseman, Daredevil o chiunque vogliate. Durante la serata una giuria selezionerà e voterà le maschere più belle che si aggiudicheranno i premi in palio.

A seguire arriva la musica di Puccione MP e Mark Bee con una selezione di rock, pop, reggae, hip hop e ska.

Ingresso gratuito per i soci Arci con Green pass.