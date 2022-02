Buon cibo da asporto con gli alpini

Carnevale per i bambini martedì per iniziativa del Gruppo Alpini di Collecchio e del Circolo Il Colle presso la baita degli alpini. Dalle 17,30, solo da asporto, vi sarà la possibilità di gustare torta fritta e salume, tortelli al forno e chiacchiere nonché patatine fritte e vin brulé. In seguito alle 18,30 verrà acceso un piccolo falò e vi sarà animazione con Magic Roberto. Parte del ricavato andrà in beneficenza.