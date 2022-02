Carnevale ritornano maschere e carri

Oggi alle ore 14,30 presso il campo sportivo di Eia si torna a celebrare il Carnevale con sfilata di maschere per le vie del paese e la premiazione delle maschere più divertenti ed originali. La manifestazione terrà conto delle indicazioni per l'emergenza Covid. Sempre questo pomeriggio, ma alle ore 15, per iniziativa del circolo Anspi e della Parrocchia, si festeggerà il Carnevale nel cortile della Casa della Gioventù di Baganzola. Un momento di gioia per i bimbi e un investimento in ottimismo nel momento in cui la pandemia sembra allentare la presa. Nell’occasione si potranno acquistare chiacchiere, tortelli al forno e frittelle dolci, oltre a mascherine e coriandoli, in collaborazione con l’Avis Baganzola. E ancora oggi biciclettata di carnevale in maschera organizzato dagli oratori di Maria Regina di tutti i santi (chiesa di Santa Maria del Rosario e chiesa di San Marco). La «pedalata magica» sarà a tema Harry Potter e partirà alle 14,30 da via Isola. Il gruppo «I carristi» ha approntato carri allegorici ecologici e da diversi anni partecipano alle sfilate di carnevale mettendo al centro bambini e famiglie dalla preparazione fino alla sfilata.