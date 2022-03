Serra Storica del Giardino Ducale: fioriscono le viole e una mostra a tema

In occasione della fioritura delle violette a fiore doppio sabato 5 marzo, alle 11, nella Serra storica del Giardino Ducale, l’associazione Parma Color Viola, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, presenta, alla presenza dell’assessore Michele Guerra, la mostra “Dolce Viola. Bellezza, profumo, gusto, benessere” sul tema delle proprietà salutari della viola e del suo utilizzo in cucina e in erboristeria.

La fama e la popolarità di questa pianta sono giustificate dalle sue virtù alimentari e medicinali. Tutte le varietà di Viole contengono gli stessi principi attivi fra cui acidi organici, olio essenziale, flavonoidi, vitamina C, mucillagini e sostanze tanniche. La mostra permetterà al pubblico di conoscere le ricette di sciroppi, gelatine, marmellate, tisane, decotti, gelati, dolci e delle famose violette cristallizzate, svelandone i segreti per la preparazione.

Una parte della documentazione della mostra è stata elaborata attingendo ai testi della pubblicazione “Viole” di Francesca Marzotto Caotorta, fondatrice della rivista Gardenia e progettista di giardini.

Per la durata della mostra rimarrà aperta la Guardiola di ingresso al Giardino Ducale da Ponte Verdi con l’allestimento delle sculture in legno “Ballo in viola” realizzate dagli studenti dell’indirizzo di Scenografia del liceo artistico Paolo Toschi.

Inaugurazione sabato 5 marzo, alle 11, alla quale la stampa è invitata.

domenica 6, sabato 12, domenica 13, sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 marzo: dalle 10 alle 13

Ingresso libero

Contatti associazione Parma Color Viola: 340/2411442 elisa.pioli@parmacolorviola.com