Veglia per la Pace mercoledì in Steccata: e dopo la preghiera la fiaccolata

Mercoledì nella Basilica minore della Steccata, a partire dalle 20.45, la diocesi organizza una veglia per la pace presieduta dal vescovo Solmi.

Dopo un momento di preghiera aperto a tutti, una fiaccolata percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo.Grazie per la diffusione che riuscirete a dare all'iniziativa.