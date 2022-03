Una «Eleganzissima» Drusilla stasera all'Auditorium Paganini

«In “Eleganzissima” cerco di raccontare, narrare ed espormi con il mio punto di vista sulle cose. Sono un’anziana signora che si prende il lusso di dire ciò che pensa, tipico di una certa età. Alleggerire, intrattenere far riflettere su temi su cui per prima sono pronta a cambiare visione»: così Drusilla Foer parla del suo spettacolo, con cui sarà stasera a Parma. Un ritorno: Drusilla (al secolo Gianluca Gori) era già stata a Teatro Due nel 2019. Ma allora non era così nota: la “celebrità” è arrivata con l'ultimo Festival di Sanremo dove Drusilla, per una sera al fianco di Amadeus, ha conquistato davvero tutti. L'occasione per vederla dal vivo, come già annunciato, è stasera alle 21 all'Auditorium Paganini di via Toscana. Evento Arci, Caos: tel. tel 0521-706214.