L'Artemisia Teater e i Lupus in fabula

Sarà un fine settimana ricco di teatro il prossimo a Sorbolo Mezzani. Due sono, infatti, gli spettacoli che andranno in scena al Teatro cinema Virtus di via I Maggio: sabato 12 marzo, alle 21, l’Artemisia Teater presenterà «Una notte a Ponte Miglio», commedia dialettale in due atti comici di Antonio Guidetti, con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli, Cristina Cavalca, Tiziana Patacini, Marzia Melloni e Lorenzo Reverberi. Per prenotazioni, contattare Cristina al 349-5940762.

Poi, domenica alle 17 grande ritorno dei Lupus in fabula (foto) con «Harbey», commedia esilarante del premio Pulitzer Mary Chase. La regia è di Paolo Severino, che ha interpretato la volontà di portare in scena l’opera di Massimo Casales, attore parmigiano e anima della compagnia, scomparso lo scorso anno. Per prenotazioni e informazioni, contattare il 333-8404323. (c.marc.)