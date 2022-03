«Occhi grandi», un racconto corale

Appuntamento doppio domenica al Teatro Europa di Parma: alle ore 18 e alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo «Occhi grandi», una drammaturgia collettiva di ZonaFranca, per la regia di Franca Tragni e Giulia Canali.



Lo spettacolo si sviluppa come progetto di ZonaFranca per rendere omaggio alle donne, donne comuni ma al tempo stesso straordinarie, le nostre nonne, madri, zie e amiche, donne che amano, soffrono, scelgono e coraggiosamente vivono.

«Per realizzare “Occhi grandi” – spiegano Tragni e Canali - abbiamo lavorato sulla messa in scena dei racconti del progetto video, adattati e integrati. L’ambientazione domestica ricreata in scena, funge da suggestiva cornice in cui si animano i ricordi, in cui si intrecciano racconti di oggi e di ieri per mostrare come il sapere e la forza delle donne si trasmettano anche attraverso piccoli gesti quotidiani».

Durante la rappresentazione, all’azione scenica si alternano immagini tratte dal video «Occhi grandi», a cura di Lorenzo Bresolin, mentre le musiche originali di Patrizia Mattioli, eseguite dal vivo, accompagneranno i racconti delle attrici di ZonaFranca presenti in scena e in video. La parte dell’incasso di ZonaFranca sarà devoluta a Ciac onlus per attività di assistenza e accoglienza di donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Evento inserito nella rassegna «8 marzo e dintorni» promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma. Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro. La prenotazione è consigliata, tel. 0521.243377.

