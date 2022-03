Marco Denti racconta i suoi "Walk like a giant" e "Strade sterrate"

Neil Young a Parma. Non in concerto, che sarebbe un sogno perché in questi anni di pandemia i concerti sono sempre ancora nel cassetto per ancora tanti appassionati di buona musica, e non di persona ma con la sua sterminata discografia. Tutta da leggere, perché la buona musica può essere anche letta, soprattutto se chi scrive è uno che di musica se ne intende. È il caso di Marco Denti, autore lombardo che si occupa di musica e letteratura, con una passione sviscerata per il buon rock’n’roll. Suoi articoli ficcanti che possiamo leggere su Il Blues, Buscadero, Pulp, Late For The Sky e prima su Il Mucchio Selvaggio, oppure sul web (Roots Highway) ma – soprattutto – nei suoi libri diventati dei classici tra gli appassionati, due dei quali presentati nel pomeriggio di incontri letterari a Parma.

Sarà proprio l’autore lombardo a presentarci i suoi ultimi due volumi pregni di musica: “Neil Young – Walk like a giant”, edito da Arcana e “Storie sterrate” uscito per Jimenez.

Denti dialogherà con Antonio Boschi e Pierangelo Pettenati partendo dalle canzoni del grande “loner” canadese, indubbiamente una delle figure più importanti del panorama rock mondiale, ideale spunto per arrivare a conoscere celebri musicisti diventati scrittori e, dall’altra parte, scrittori che si sono rivelati ottimi musicisti.

Un’occasione speciale per conversare con un autore particolarmente prolifico e, anch’esso, impegnato in una versione sia letteraria che musicale.

L’evento è organizzato da A-Z Blues con Mondadori Book Store di Piazza Ghiaia e Emc2, in collaborazione con Rootsway Festival, il Neil Young Day e l’associazione cittadina “Parma dall’inizio al futuro”.

Inizio ore 17:30; l’ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligo di super green pass e utilizzo di mascherina per tutto il tempo dell’evento.