Prim + Miglio all'Arci Post Colombofili

Ritorna Suner sul palco del Circolo Arci Post – Colombofili, il progetto di Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica.

Sabato 2 aprile, dalle ore 22:00, due artiste da non perdere:

PRIM

C’è un filo sottile che collega passato e futuro, e che collega a sua volta tra loro le canzoni di Prim, nome d’arte nonché progetto-con-band della songwriter Irene Pignatti, all’album d’esordio con "when monday comes", uscito in CD, vinile e digitale il 14 gennaio 2022 per We Were Never Being Boring Collective.

“L’album è stato scritto in in questo periodo di pandemia, che ci ha privato di contatti fisici e sociali, lasciandoci in attesa di un futuro migliore. E il filo conduttore delle canzoni è proprio l’attesa: aspettare qualcuno, aspettare qualcosa, aspettare un momento. Il titolo dell’album, dall’omonimo brano in scaletta, è simbolico e sottolinea il fatto che, dopo la domenica, ci sarà un’altra settimana e quindi un altro giorno, un altro domani. Le canzoni si dividono tra esperienze passate, che vengono lasciate alle spalle, ed esperienze appena intraprese, davanti alle quali c’è un destino ancora ignoto“.

MIGLIO

“manifesti e immaginari sensibili” è il primo album di Miglio. Di origini bresciane ma di stanza a Bologna, scrive per immagini e i suoi brani parlano di vita quotidiana e storie vissute, di amori che bruciano, di scenari interiori che prendono vita tra la città e la provincia. Cresce ascoltando Ivan Graziani, Dalla, Jeff Buckley e i Joy Division, riferimenti che confluiscono in quello che lei ama definire un cantautorato postmoderno. Nell’esordio di Miglio c’è spazio per influenze ispirate alla new wave degli anni ‘80 e per l'elettronica, ma anche un’attitudine quasi punk in alcuni brani, con l’attenzione ai testi sempre in primo piano, alla ricerca di un’immediatezza che si avvicina al pop senza mai toccarlo del tutto.

► Ingresso riservato soci Arci

► Inizio spettacoli ore 22:00

► Circolo Arci Post – Colombofili: Strada dei Mercati, 15/d - Parma