Un anarchico sulle barricate. Iniziativa per ricordare Antonio Cieri

Quella di Antonio Cieri, nato a Vasto nel 1898, è stata una vita travagliata e intensa. E come quella di molti altri lavoratori antifascisti e anarchici è stata un’esistenza oscurata prima dal regime fascista e poi, per molti decenni, dall’Italia democratica. Solo negli anni Ottanta, Paolo Tomasi – giornalista indipendente – si interessò alla sua figura, partendo da quello che si diceva di lui negli ambienti delle osterie popolari dell’Oltretorrente. Pezzo dopo pezzo, così, ne ricompose il percorso esistenziale e politico di uomo dalle tante città e, soprattutto, dalla forte coerenza e moralità.

Durante i giorni delle Barricate dell’agosto 1922, fu lui a guidare la resistenza nel rione popolare del Naviglio, dove avvennero gli scontri più duri. Costretto poi a fuggire a Parigi con la salita dei fascisti al governo del Paese, visse in esilio e, nell’estate 1936, lasciando i figli in Francia, partì per combattere in difesa della repubblica spagnola, dove ‒ come Guido Picelli ‒ morì combattendo il 7 aprile 1937.

Per ricordarne la figura, a 85 anni dalla scomparsa, giovedì 7 aprile, alle ore 17, l’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, il Centro studi movimenti, il Gruppo Anarchico Cieri e l’Unione Sindacale Italiana hanno organizzato un’iniziativa in borgo del Naviglio, nella piazzetta dell’Avèrta.

Dopo i saluti di Alberto Bonora (Aicvas Parma) e Emilia Arisi (Gruppo anarchico Cieri), la vita dell’anarchico abruzzese saranno ricostruite da Massimiliano Ilari (Usi Parma) e da William Gambetta e Marco Severo (entrambi ricercatori del Centro studi movimenti). A intervallare i loro racconti saranno le letture sceniche di Simone Baroni e le musiche di Francesco Pelosi.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà sotto i portici di borgo delle Colonne.