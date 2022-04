"Spring Pork”, arriva la nuova festa di primavera

Una manifestazione completamente nuova per San Secondo Parmense, una festa di primavera articolata su tre giorni di festa che si svolgerà il prossimo fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Si tratta di “Spring Pork”, evento che si presenta alla sua prima edizione con un richiamo alla ormai tradizionale kermesse novembrina della Bassa parmense dedicata alle produzioni di eccellenza della norcineria.

“Siamo orgogliosi di poter lanciare questa nuova iniziativa che intende restituire centralità e rilievo agli spazi della Rocca dei Rossi ma che allo stesso tempo vuole coinvolgere tutto quanto il paese in modo diffuso e partecipato – ha spiegato il Sindaco Giulia Zucchi – Dobbiamo ringraziare sentitamente l'associazione Pro Loco di San Secondo Parmense per avere organizzato questa splendida iniziativa, patrocinata dal Comune, che intendiamo rendere stabile e duratura nel tempo per fornire al territorio un avvio di primavera allegro e festoso con un appuntamento all'insegna del divertimento, delle produzioni tipiche ma anche dei fiori che andranno colorare la nostra splendida Rocca”.

Tra gli appuntamenti in cartellone, che prevedono musica, degustazioni, e passeggiate equestri, risalta infatti l'evento “Rocca in fiore” in programma per l'intera giornata di domenica 10 aprile all'interno del magnifico parco della Rocca dei Rossi, dove si riuniranno svariati espositori di piante, attrezzature e arredamento per il giardinaggio. Sempre domenica, il mercatino enogastronomico di prodotti tipici si svolgerà durante tutta la per le vie del paese.

Ma, andando con ordine, il programma di “Spring Pork” prenderà l'avvio venerdì 8 aprile con la cena PalaPalio alle 19, per proseguire alle 22 con il concerto della Explosion Band e il djset con Dj Michele; sabato 9 aprile si rinnoverà l'appuntamento alle 19 con la cena PalaPalio e, dalle 22, con gli appuntamenti musicali VipersQueen e a seguire il djset con MattBann; domenica 10 aprile dalle 9.30 aprirà i battenti “Rocca in Fiore” a cura della Pro Loco di San Secondo, alle ore 10 si svolgerà la corsa agonistica podistica Phisik Run a cura di Pastorelli e Avis San Secondo, alle 10.30 il raduno Equestre prevede anche una passeggiata nelle campagne sansecondine a cura di Andrea Fornari, mentre alle 15.30 si svolgerà la dimostrazione di come si prepara la spalla cotta, con degustazione gratuita di questo magnifico prodotto della tradizione sansecondina e delle polpette di macinato di salamino a cura di Emanuele Cavalli.