Quando si combatteva nel fango

Sabato alle 16, nelle sale della Rocca Sanvitale, sarà presentato il volume «Si combattè con l'acqua e il fango fino alla cintola», scritto da Silvia Luscia. L'iniziativa è proposta dalla sezione di Parma dell'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna in collaborazione con la Banca del Tempo di Sala e con il circolo culturale Filippo Corridoni di Parma.

L'incontro è intitolato: «Dalle trincee della Grande Guerra alla trincea adriatica di Fiume: l'esperienza del granatiere Fulvio Balisti».

Gli intervenuti saranno accolti dall'inno dei granatieri, eseguito dal Gruppo strumentale bandistico di Felino. Introdurrà il presidente dei Granatieri di Sardegna di Parma, Danilo Dumas.

Dopo i saluti del presidente della Banca del Tempo, Paolo Bussi, e del presidente del circolo Corridoni, Marco Formato, la parola passerà al vicesindaco Giovanni Ronchini.

Interverranno poi la scrittrice Chiara Pedretti, che proporrà una lettura storica sulla Rocca; il ricercatore storico Cesare Conti (di Colorno), che parlerà della vecchia caserma dei granatieri situata a Parma e l'interprete dialettale parmigiano Enrico Maletti, il quale declamerà la poesia in dialetto "Al Granatér" scritta dal poeta parmigiano avvocato Giovanni Casalini nel 1931 in occasione dell'inaugurazione del monumento alla Vittoria in viale Toschi alla presenza del re Vittorio Emanuele III.

Quindi Silvia Luscia leggerà lettere di Fulvio Balisti, con sottofondo musicale del maestro Giuseppe Faletti alla tromba.