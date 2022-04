"Il Parco degli edifici viventi": incontro pubblico al Palazzo del Governatore

Martedì 12 aprile dalle ore 10 alle 12.30 a Parma all’Auditorium del Palazzo del Governatore si terrà l’incontro pubblico intitolato Il Parco degli Edifici Viventi. L’evento è promosso dall’Associazione Festa della Storia in collaborazione con il Liceo Scientifico Ulivi di Parma, l’Associazione Donne Ambientaliste ADA, il Gruppo Rondini e Rondoni Parma e gode del patrocinio del Ministero della Cultura , del Comune di Parma e del Lions Clubs Distretto 108tb. Un gruppo di studenti del Liceo Ulivi presenterà la storia di un’affascinante avventura scientifica che ha coinvolto a Parma più di 200 ragazze e ragazzi liceali, docenti, ornitologi e associazioni ambientaliste, portando alla scoperta di un sorprendente tesoro naturalistico nel centro storico di Parma: il Parco degli Edifici Viventi in cui rondoni e rondini convivono felicemente con noi umani negli edifici storici della città, rivelandosi utili “insetticidi naturali”.

Sarà l’occasione per conoscere dalla viva voce dei tecnici responsabili dei lavori quali innovative azioni concrete a tutela della biodiversità urbana sono state realizzate a Parma e provincia nei più importanti restauri pubblici degli ultimi anni, come a San Francesco del Prato e all’Ospedale Vecchio e nelle mura del Castello di Compiano. Verranno inoltre presentate le interessanti novità “pro rondoni” che sono state recentemente attuate a Parma anche nel campo dell’edilizia privata. Sarà un incontro tra generazioni, competenze e passioni accomunate dalla consapevolezza della necessità di salvaguardare la “natura in città”.

Obbligo di green pass rafforzato e di prenotazione inviando mail a festadellastoriaparma1@gmail.com