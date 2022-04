Luca Ravenna in "568" al Paganini

Luca Ravenna, comico milanese classe 1987, dopo il successo della prima stagione di LOL e del podcast Cachemire porta il suo nuovo spettacolo dal titolo “568” sui palchi di tutta Italia con uno show di pura stand up comedy.

L’appuntamento per Parma è venerdì 20 maggio 2022 all’Auditorium Paganini, l’evento è realizzato da CAOS Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma.

Un diploma al Centro sperimentale di cinematografia in tasca, ha collaborato con il collettivo romano The Pills, autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it ed è stato autore di Quelli che il Calcio su Rai2. Ha inoltre partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” su Comedy Central.

Luca Ravenna rivelazione italiana della stand up comedy, con il suo podcast "Cachemire" su YouTube in coppia con Edoardo Ferrario è arrivato al primo posto su Spotify Italia.

Ha pubblicato 3 spettacoli comici: “In The Ghetto” (2018), “Luca Ravenna Live@” (2020) e il suo “Improv Special vol.1” (2021) su The Comedy Club e Comedy Central. Nel 2021 ha partecipato alla prima edizione di “LOL – chi ride è fuori” su Prime Video, show che ci ha regato una grande popolarità.

"Come lavorerà mai un terapeuta in un piccolo centro. Scacco matto al complottismo. La cleptomania curata nei peggiori supermercati di Roma. La storia medievale delle coppie. Prendere un treno regionale con Michele Serra...”

Questo e molto altro è "568", il nuovo live show di Luca Ravenna.

Biglietti in prevendita: sono disponibili presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR), online su diyticket.it e tramite call-center gratuito 06 04 06, contattabile anche tramite WhatsApp.

Per informazioni:

ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it