L’Audace apre la Scuola calcio femminile

Domani, domenica 10 aprile, l’Audace apre le porte al calcio femminile. Dalle 9.30 alle 12, sull’impianto "Maccanelli” al Parco Ferrari, in via Zarotto a Parma, avrà luogo l’Open Day che consentirà a tante bimbe e ragazze, dai 5 ai 17 anni, di avvicinarsi al mondo del calcio attraverso i colori audacini. All’inaugurazione della Scuola calcio femminile parteciperanno Federica D'Astolfo, ex bandiera della Nazionale di calcio femminile, tre volte panchina d’argento come allenatrice, un tecnico che educa i suoi atleti attraverso il gioco e l’aspetto ludico; poi, Marco Libassi, ex audacino ed ex allenatore del Parma calcio femminile; Paola Regnani, psicologa della Nazionale italiana femminile U17 e U19 e formatrice dell'area psicopedagogica ai corsi per allenatori Uefa; Nicola Simonelli, responsabile delle attività di base della Figc Emilia Romagna e Federico Pangrazi, responsabile del Settore femminile del Parma calcio 1913, che accompagnerà le ragazze dell’Under 11 femminile della società crociata e una rappresentanza dell’Under 19.

Fino a ieri sera erano già tante le giovani atlete già iscritte, ma è probabile che oggi, ultimo giorno per aderire all’iniziativa, ci sia ancora qualche bimba o ragazza desiderosa di vivere questa splendida esperienza nel mondo del calcio attraverso l’Open Day Audace. Per aderire all’iniziativa basta cliccare sul link: https://prenotazioni.usaudace.it/open-day-calcio-femminile-10-04-2022.