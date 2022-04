Nei Boschi di Carrega torna la caccia al tesoro (ecologico)

Domenica 24 aprile, nei Boschi di Carrega una divertente caccia al tesoro a squadre per grandi e piccoli,

insieme alla guida ambientale



Nel Parco Naturale dei Boschi di Carrega, a 15 soli km da Parma, gli alberi hanno molto da dire e lo fanno attraverso dei messaggi racchiusi in 120 ampolle di vetro - del progetto Blowing in the Woods - disseminate tra le fronde di faggi, castagni e felci. Domenica 24 aprile, dalle 14 alle 19, la guida Ambientale Escursionistica professionista BenNature organizza una caccia al tesoro a squadre alla ricerca delle ampolle, dedicata a grandi e piccoli (dai 7 anni in su), per divertirsi insieme, all’aria aperta, imparando a rispettare e amare la natura. Al ritrovo vengono forniti il regolamento per giocare, la mappa del parco e il primo indizio necessario per trovare i successivi: più messaggi vengono trovati, più punti si accumulano. Le prime tre squadre col punteggio più alto saranno premiate.

Per partecipare contattate BenNature: bennaturetrek@gmail.com, Cell. 3476952605