Presentata la maglia della Cetilar Run 2022 (6 maggio) - Video

È verde fluo e blu la maglia firmata Erreà che accompagnerà l’edizione 2022 della Cetilar Run, la corsa al tramonto nel cuore della città in programma il 6 maggio. Organizzata dal Cus Parma insieme a Pharmanutra e con il patrocinio dell’università di Parma, la gara si snoderà su un percorso di 8 km all’interno del centro, con partenza e arrivo - eccezionalmente- al Parci Ducale e sarà aperta ad agonisti e non competitivi.

La partenza è fissata alle 19.45: l’ora perfetta per correre illuminando la città con i colori fluorescenti della nuova maglia e l’entusiasmo di tornare a fare sport insieme.