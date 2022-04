Che estate musicale a Parma! Al parco Ducale arivano Sting e Zucchero. Ma non solo: Bocelli, Kraftwerk... e altri

Annunciata la line-up completa della 3a edizione di PARMA CITTÀDELLA MUSICA, il festival che avrà luogo nella storica cornice del Parco Ducale di Parma nella quale si alterneranno i live dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale!

Nonostante il programma del festival fosse chiuso, a PARMA CITTÀDELLA MUSICA arriva ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, che l’8 luglio al Parco Ducale presenterà al pubblico i brani del suo ultimo lavoro discografico “DISCOVER” e i suoi più grandi successi.

Un concerto fortemente voluto e desiderato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, che con grande impegno hanno permesso la realizzazione dell’atteso live di Zucchero a Parma.

Da oggi, venerdì 22 aprile, dalle ore 16.00 saranno disponibili i biglietti sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

E non solo: il festival verrà anticipato da una speciale anteprima live dei KRAFTWERK il 5 maggio al Teatro Regio (recupero del 23 maggio 2020 e del 6 aprile 2021).

I pionieri della musica elettronica si esibiranno con il loro incredibile show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa, per una tappa speciale del tour “Kraftwerk 3-D”.

Il primo live all’interno della storica cornice del Parco Ducale sarà il 7 luglio con ANDREA BOCELLI, artista da oltre 90 milioni di copie vendute nel mondo ed eletto ovunque testimonianza della più alta tradizione vocale italiana.

Dopo il live di Zucchero, seguiranno il 9 luglio i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, band che continua a collezionare dischi d’oro, di platino, doppio e triplo platino, per la prima tappa outdoor del loro “Dove Eravamo Rimasti Tour”.

FABRI FIBRA è attesissimo il 12 luglio, appuntamento in cui porterà il suo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, mentre il 14 luglio ci sarà IRAMA, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, per una tappa del suo tour estivo.

Il 19 luglio, invece, sarà la volta di STING, una delle più grandi star della musica internazionale. L’artista britannico si esibirà per la prima volta nella città emiliana, dove porterà sul palco del Parco Ducale il suo “My songs tour 2022” (recupero del 23 luglio 2020 e del 20 luglio 2021).

I biglietti per il concerto dei Kraftwerk, di Andrea Bocelli, dei Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Irama e di Sting sono già disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Per maggiori informazioni: 0521.993628 – info@parmacittadellamusica.it. I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date.

Il Festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma.