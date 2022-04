A Felino il concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi

Non c’è festa, non c’è manifestazione senza musica e senza canzoni. Per questo, anche a Felino, ora che le condizioni sanitarie lo permettono di nuovo, ci sarà un concerto dedicato al 25 aprile e alle celebrazioni legate alla Liberazione italiana.

In piazza Garibaldi (venendo dal centro, occorre oltrepassare la strada in fondo a Via Carducci. Su Google Maps non si trova…), dalle 15 alle 19 si esibiranno Le Sedie Dure, Chris Raven (dei The June), Second Tea e Mr. Fantasy.

L’iniziativa è partita dalla sezione locale dell’Anpi: <<Non ci avremmo scommesso dice Andrea Rizzi dell’Anpi – ma neanche un centesimo, il giorno che ci siamo detti:

se si potrà, il prossimo 25 aprile facciamo un concerto in Piazza Garibaldi! Per 2 anni, noi, abituati alle manifestazioni, cui non abbiamo mai rinunciato sin da ragazzi, condividendo nel 25 aprile la festa della libertà e dei liberatori, abbiamo ripiegato cantando “Bella ciao” in casa, esponendo le bandiere alle finestre, uniti e antifascisti ma a rispettosa e doverosa distanza. In questo 2022, mentre il peggio della pandemia sembra alle spalle, c’è bisogno di essere uniti per difendere la pace>>.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Felino ed è organizzato in collaborazione con le artiste di Felino Ribelle (che hanno curato la locandina) e Barbara Delendati.