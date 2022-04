Letture in piazza: “La mia corsa: la mafia raccontata ai bambini”

San Secondo Parmense, 28 aprile 2022. Per raccontare la storia è necessario alle volte partire dalla voce delle persone, per raccontare ai bambini fatti difficili come quelli legati a realtà mafiose è giusto prendere come punto di partenza il loro punto di vista. E' questo l'approccio adottato dalla scrittrice Francesca La Mantia che sabato 30 aprile, alle 16.30 in piazza Mazzini, sarà a San Secondo Parmense per presentare il libro “La mia corsa: la mafia narrata ai bambini”, il volume edito da Gribaudo con postfazione di Don Luigi Ciotti, che segue quello dedicato al fascismo. Sabato prossimo interverrà, oltre all'autrice, l'Assessora a Sport, Politiche giovanili e Pari opportunità Marta Negri.

“È solo restituendo al nostro presente la verità di storie sommerse che avremo l’immaginazione per disegnare l’unico futuro possibile: quello degli ideali, della libertà e della solidarietà condivisa” ha detto la scrittrice palermitana per introdurre questa serie libri pensata per affrontare temi importanti e delicati, spesso poco trattati, per permettere anche alle giovani generazioni di comprenderli a pieno nel modo più consono e per dare loro solidi modelli culturali di riferimento.

La sinossi di “La mia corsa: la mafia narrata ai bambini”: il libro è ambientato a Palermo in piena guerra di mafia (1983) e racconta la storia di Pietro, un bambino che fin da piccolo viene dissuaso dalla finta bontà della mafia, vedendo in Don Michele, e negli uomini come lui, delle brave persone, senza capire perché suo padre non vuole accettare la loro protezione o piegarsi ai loro “favori”. Lo capirà solo più avanti, grazie alle parole del giudice Rocco Chinnici e del vicequestore di Palermo Ninni Cassarà, entrambi nel mirino degli esponenti mafiosi della città. Sarà proprio l’esempio di uomini coraggiosi come questi che faranno nascere in Pietro un bisogno sempre più forte di verità e giustizia.

Il libro contiene le illustrazioni di Matteo Mancini e tre appendici storiche (“I fatti”, “La squadra mobile” e “Gli altri personaggi”), strumenti utili per raccontare ai bambini in modo più comprensibile il periodo storico trattato nel volume.