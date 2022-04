Lotta partigiana e dintorni , il libro di Santo Peli in piazzale Picelli

Oggi, sabato 30 aprile alle ore 17 presso la Barrique di piazzale Picelli sarà presentato l’ultimo libro dello storico Santo Peli dal titolo La necessità, il caso, l’utopia. Saggi sulla lotta partigiana e dintorni (Bfs 2022), un volume che raccoglie diversi contributi che indagano senza retorica il contesto nel quale, 79 anni fa, divenne possibile “scegliere”, assumere decisioni e responsabilità in prima persona, disobbedire, ribellarsi.

I saggi contenuti in questo volume sono stati scritti tra il 2010 e il 2021 nell’intento di evitare il rischio di un approccio idealistico, astratto, tipico di un “tempo senza storia”, e per recuperare, al contrario la moralità della Resistenza, fare della guerra partigiana un deposito di valori fondativi, facendo tesoro delle raccomandazioni e dei timori dei migliori tra i partigiani, che invitano a vederli per come sono, al di fuori di ogni retorica "patriottarda o pseudoliberale".

Sui valori della Resistenza, e sulla sua genesi laboriosa, incerta, complicata dialogheranno con l’autore importanti storici che si occupano dello stesso tema da molti anni: Mirco Carrattieri, Phil Cooke e Filippo Focardi.

Iniziativa organizzata in collaborazione con Barrique Piazzale Picelli e Istituto nazionale “F. Parri”

Info: centrostudimovimenti@gmail.com