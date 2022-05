Guerre e miseria "raccontate" dalle foto di Gualazzini - Foto: l'inaugurazione della mostra

Una selezione dei più importanti reportage del fotografo Marco Gualazzini in zone del mondo toccate da crisi umanitarie e conflitti diventa una mostra, 'The people in between', in programma dal 3 al 29 maggio nella Chiesa di San Marcellino a Parma. L’inferno visto con gli occhi e la fotocamera del reporter in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, il Ciad, la Nigeria, il Kenya, in trenta immagini rappresentative di un percorso iconografico e visivo drammaticamente attuale. Curata da Roberto Mutti, storico, critico e docente di fotografia, la mostra - promossa da Parmacotto Group - è accompagnata da un catalogo realizzato da Mutti grazie alla holding Synergetic di Parma, dell’imprenditore e collezionista Giampaolo Cagnin.