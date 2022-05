“A Tu per Tu”: è grande musica con Joshua Moretti

Il secondo appuntamento della XVI edizione della rassegna concertistica “A Tu per Tu”, vede il più che gradito ritorno del Maestro Riccardo Joshua Moretti, che si esibirà domenica 8 maggio alle ore 18 nell’Oratorio della Rocca Sanvitale con il recital “Io e la mia vita sul pentagramma”. Un viaggio attraverso la sua stessa musica, composta per il cinema, la danza, la tradizione ebraica e il teatro, in una versione minimalista per pianoforte solo, dal quale emerge la sua parte introspettiva e creativa. Il recital si avvale, inoltre, di una successione di immagini fisse e di videoclip, tratti dai vari lavori del Maestro, con foto di scena, manifesti, trailer di spettacoli o di documentari per i quali ha composto la colonna sonora originale. E quella di Moretti è una vita veramente sul pentagramma. Compositore e direttore d’orchestra nato a Pontedera (Pisa), dopo essersi diplomato con onore all’Accademia Chigiana di Siena ha percorso una lunga carriera di livello internazionale con diversi riconoscimenti, quali il Premio “Nino Rota”, di cui è stato allievo e con cui ha lavorato sul set dei film di Federico Fellini, e il “Bravo Award”, che gli è stato assegnato alla Carnegie Hall di New York. Moretti ha inoltre diretto le orchestre del Teatro alla Scala, Santa Cecilia, dei Berliner e dei Wiener Philarmoniker, del Maggio Fiorentino e, per ben sette anni, del Bolshoj di Mosca. In Italia è considerato il maggiore compositore di musica della tradizione ebraica ed ha realizzato diverse opere per il teatro, la danza e il cinema, incidendo innumerevoli cd. Ha recitato anche da attore protagonista nel ruolo di Giacomo Puccini, nel film di Paolo Benvenuti “Puccini e la fanciulla”. Intensa pure la sua attività concertistica in qualità di esecutore e compositore nei cartelloni più prestigiosi del mondo, come il Concerto al Quirinale precedente alla pandemia, e di direttore artistico, ad esempio del “Parma International Music Film Festival”.

“A Tu per Tu”, un cartellone concertistico di alto livello sotto la direzione artistica del Maestro Claudio Piastra, è il risultato dell’impegno del Comune di Sala Baganza, dell’Associazione Parma OperArt e del tandem di imprese locali Azienda Agricola Palazzo e Crosspolimeri. Per assistere ai concerti, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è necessaria la prenotazione telefonando allo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, 0521 331342/43, o inviando un’email all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it, indicando nome, cognome e un recapito telefonico.