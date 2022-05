Escursione con gli asini per cercare misteriose ampolle

“A passo d’asino nel bosco alla scoperta delle misteriose ampolle”. È l’intrigante escursione che si terrà il 15 maggio 2022, dalle 10.00 alle 12.00, nei magici boschi del Parco Naturale dei Boschi di Carrega, a 15 km da Parma. Una passeggiata di 5 km lungo i sentieri protetti del Parco in compagnia degli asinelli, organizzata dalla Fattoria Didattica Asinando, che fa parte della rete di Visit Emilia, per cercare, come in una caccia al tesoro naturalistica, le curiose ampolle dell’iniziativa Blowing in the Woods. A dirigere la passeggiata, ideale per grandi e piccoli, sarà la guida ambientale escursionistica Elisa Lorenzani. Le ampolle, nascoste tra alberi, ruscelli, specchi d’acqua, custodiscono all’interno messaggi segreti.

Per scaricare le immagini: https://bit.ly/BlowingWoods

L’obiettivo è trovarle, estrarre il foglio al loro interno, scoprire il messaggio e lasciare la propria firma, per imprimere una traccia del proprio passaggio, senza dimenticare di scattare una foto e condividerla sui social con l’hashtag #blowinginthewoods. Una divertente sfida per tutta la famiglia, a passo d’asino.

Il ritrovo è al parcheggio dietro il ristorante I Pifferi di Sala Baganza (PR). Il costo è di 15 euro per adulto e di 12 per bambini fino a 12 anni. La prenotazione è obbligatoria entro il 14 maggio al numero: 3494286844.