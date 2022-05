Alla Famija l'epopea delle radio libere

Oggi alle 16,30, in viale Vittoria 6 (barriera Bixio), nella sala Barilla della Famija Pramzana si parlerà di radio locali e della prima emittente privata che in Italia iniziò a trasmettere: Radio Parma. A raccontare chi ebbe l'idea e creò questa radio, insieme ad aneddoti e notizie di altre emittenti private (allora chiamate «radio libere») sarà uno dei protagonisti: Gian Carlo Ceci, voce storica che per oltre trent'anni ha effettuato radiocronache e telecronache del Parma. Obbligatoria la mascherina.