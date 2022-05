Ludoscienza, imparare giocando

Da lunedì a sabato 14 maggio, in occasione della settimana della Scienza, in ludoteca a Monticelli presso il Centro Polivalente arriva «Ludoscienza, la scienza in ludoteca»: tante nuove divertenti attività, per imparare giocando, dedicate ai piccoli utenti. L’evento è gratuito e su prenotazione (tel. 0521687788, mail biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it).