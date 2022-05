“Il giardino dei golosi”: tre giorni di festa nel parco Gombia a San Polo

Torna "Il Giardino dei Golosi", tre giorni di festa nel parco Gombia di San Polo (a fianco dell'Asolana) con concerti; street food, laboratori per bimbi; bancarelle delle associazioni; agility dog e tante altre iniziative.

Questo il programma suddiviso per giorni.

Venerdì 27 maggio 2022

La festa inizierà alle 18 con il tradizionale taglio del nastro.

A seguire apertura dell'area street food con la proposta enogastronomica di una decina di truck.

Dalle 21.30 concerto con "Spingi Gonzales", la tribute band delle cover band.

Sabato 28 maggio 2022

La festa riprende nel pomeriggio di sabato 28 maggio:

dalle 16 alle 19 laboratorio per bambini a cura dell’associazione “Il Colore delle Parole”;

dalle 16 alle 19 dimostrazione esercizi Qi gong e trattamenti Shiatsu a cura di Viorica Arhirii, naturopata bioenergetico nell'ambito di "Insieme per praticare le discipline antiche della salute, forza e vitalità".

dalle 16.30 alle 18.30 dimostrazione gratuita di Shiatsu a cura di Vanna Iaschi, rappresentante dell’associazione Apos.



Dal pomeriggio sarà attiva l'area street food con la proposta enogastronomica di una decina di truck.

Dalle 21.30 serata musicale con “Jumbo Story”.

Domenica 29 maggio

Terzo giorno di festa con:

dalle 15.30 alle 16 esibizioni cinofile a cura di Asd Play Dog Mileo;

alle 15:30 apertura delle iscrizioni per la sfilata “Cani in Passerella” (aperta a tutti meticci e cani di razza) a cura di Asd Play Dog Mileo;

dalle16 alle 17:30 sfilata canina con premi per le seguenti categorie "Miss./Mrs.Bellezza"; "il più Pestifero" e "Tale cane tale padrone" con premi offerti da Barbara Pet Market;

dalle 16.00 alle 18.30 laboratorio per bambini a cura dell’associazione “Per Mettere le ali” in collaborazione con l’associazione “Tasc” e Thule Tagliavini, educatrice della Tana di Grogh;

dalle 16 alle 19 dimostrazione esercizi Qi gong e trattamenti Shiatsu a cura di Viorica Arhirii, naturopata bioenergetico nell'ambito di "Insieme per praticare le discipline antiche della salute, forza e vitalità";

dalle 16 esposizione di libri a cura di Libreria Piccoli Labirinti;

dalle 16 attività di atletica e sport di squadra con l'associazione Cosmo Sport Asd;

dalle 16.30 alle 18.30 dimostrazione gratuita di Shiatsu a cura di Vanna Iaschi, rappresentante dell’associazione Apos;

alle 17 letture teatrali per bambini a cura della maestra Elvira Pallone;

alle 17 consegna delle Costituzioni della Repubblica e dello Statuto Comunale ai ragazzi torrilesi nati nel 2004.

Dal pomeriggio sarà attiva l'area street food con la proposta enogastronomica di una decina di truck.

Dalle 21.30 musica con “Antonio Benassi & I figli dei fuori”.

Stand delle associazioni

Nelle giornate di sabato e domenica saranno presenti gli stand promozionali delle associazioni (Spi Cgil; Auser; Avis, Tasc, ProCiv, Caritas, Cosmo Sport Asd; Il colore delle parole; Per mettere le ali; Tennis Tavolo San Polo) ed alcune bancarelle di hobbistica con prodotti di artigianato.

Iniziative collaterali

Sabato 28 maggio nella sala Peppino Impastato di piazza Pertini a San Polo alle 10.30 e alle 11.30 si terrà "Onore. Patria. Famiglia. Storia di un valoroso uomo chiamato Eleuterio Massari”, lettura scenica con Camilla Freddi, Isabella Natale, Samuele Camarda, Hiba El Ghazzuoli, Ilaria Fava, Gennaro Mazziotti, Giorgia Caleri e Ilaria Ruvolo delle classi terze della scuola secondaria di I grado "Falcone e Borsellino". Laboratorio a cura del professor Adriano Vermi.

Il commento dell’Amministrazione Comunale

“Dopo due anni di stop causa pandemia - commentano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora Lucia Frasanni - torna, finalmente, Il giardino dei golosi. Sarà una festa di tutta la comunità di Torrile. Un momento in cui riscoprire la gioia di stare insieme, condividere spazi del territorio comunale e rinsaldare il legame tra cittadini. Sono state coinvolte le associazioni del territorio ad ognuna delle quali è stata offerta la possibilità di partecipare alla manifestazione allestendo un proprio spazio espositivo nel quale presentare la propria attività e dialogare, attivamente, con la cittadinanza. Ci saranno laboratori, giochi e letture animate per bambine e bambini; attività ludiche, ricreative e sportive con le associazioni del territorio e poi ancora iniziative che valorizzino il decoro del territorio; la cura ed il benessere delle persone e degli animali. Il filo conduttore di queste iniziative è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza - in ogni fascia d’età: dai giovanissimi agli anziani - creando così occasioni di incontro, confronto e reciproco arricchimento”.

Promotori

La manifestazione è promossa da Unione Bassa Est Parmense e Comune di Torrile con il contributo di San Polo Lamiere; Impresa Tirri Felice, GalleriaLevi, Ristorante Romani, Toriazzi digital print ed Errea.

Per informazioni Matteo (348 4419802) e pagina Facebook Comune di Torrile Eventi.