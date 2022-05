iI comitato promotore "365ggNO!", con Amministrazione comunale, volontari e cittadini sensibili di Sant'Ilario e Calerno e associazione NonDaSola proseguono, all'interno del Laboratorio Permanente Pari Opportunità, nell'impegno cominciato anni fa per contrastare la violenza alle donne, attraverso il progetto "Io sono mia".

Il progetto "Io sono mia" ha molteplici obiettivi, tra cui la prevenzione, la sensibilizzazione della cittadinanza e la raccolta fondi per il centro anti-violenza di Reggio (associazione NonDaSola, via Melegari 2/A Reggio Emilia, telefono 0522-585643, 0522-585644).

Sabato 28 alle ore 10.30 al centro Mavarta* di Sant'Ilario (in allegato la locandina) si entrerà nel vivo del tema di quest'anno di "Io sono mia", Autonomia e denaro, pratiche di libertà.

L'incontro pubblico, reso leggero dai contributi delle Mine Vaganti e del Coro Giovani UP, sarà l'occasione per ascoltare in anteprima la presentazione delle 3 azioni principali del progetto "Io sono mia": Fiori di parole, Parliamo tra donne, Il denaro con gli occhi delle donne.

L'incontro verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Giro della Castellana.

Vi invitiamo a partecipare e, se vi è possibile, a dare diffusione all'iniziativa.

Buona giornata

*All'interno del centro Mavarta è obbligatorio l'uso della mascherina