Festa dell'economia solidale

ore 10.00

CHE COSA INDOSSIAMO DAVVERO?

fast fashion, moda sostenibile..

cerchio di riflessione con Deborah Lucchetti

autrice de I vestiti nuovi del consumatore. Guida ai vestiti solidali, biologici, recuperati: per conciliare estetica ed etica nel proprio guardaroba (Altraeconomia 2010)



ore 11.30:

Laboratorio di cucito Io lo so fare!

a cura di RIAMI bottega del riciclo creativo

(max 20 posti, iscrizioni in loco entro le ore 11)



ore 9.30 / 19.30: RI - VESTITI!

Mercatino dell'abito usato a cura di D.E.S. e Operazione Mato Grosso



ore 16.30

UN IMPASTO DI STORIE

Facciamo insieme due pani marocchini



Suggestioni di

FABIO AMADEI (ass. Panes)

FRANCESCA MARCONI (DES - KUMINDA)

MATILDE MARCHESINI (Ass. Mani)

MOUNIA EL FASI (Donne di qua e di la)

in collaborazione con CASA DELLE DONNE PARMA e RETE DIRITTI IN CASA

(max 30 posti, iscrizioni in loco entro le ore 15)





