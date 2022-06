Il Pride sbarca a Parma: stand al parco I Maggio e il colorato e musicale corteo dalle 15.30

Il ParmaPride è promosso dal Comitato Organizzatore ParmaPride, con la co-organizzazione e il contributo del Comune di Parma.

L’iniziativa si svolgerà sabato 18 giugno per rivendicare pari diritti per le persone LGBTIQ+, con l’intento ulteriore di saper parlare e coinvolgere anche chi non si occupa quotidianamente dei “diritti arcobaleno”, allo scopo di realizzare una manifestazione che non sia autoreferenziale ma che unisca tutte le anime della città, favorendone l’incontro e la reciproca contaminazione. Perché solo attraverso la conoscenza può svilupparsi la solidarietà necessaria a rinforzare la comunità, all’insegna del rispetto delle fragilità e delle diversità, per contribuire a rendere Parma concretamente una città più accogliente, inclusiva e sicura, oltre che in grado di garantire pari dignità e pari diritti ad ogni soggettività.

Il Pride sarà suddiviso in tre momenti principali:

1) dal mattino, il parco del Pride.

Al parco 1° Maggio saranno presenti stand istituzionali e di diverse associazioni, allo scopo di veicolare i valori ed i messaggi del Terzo Settore e di testimoniare la solidarietà di quest’ultimo con le richieste di pari diritti delle persone lgbtqi+. Durante la giornata sarà possibile partecipare agli eventi in programma, proposti dalle varie realtà presenti, tra cui Agedo Bologna per l’Emilia e di Tre Volte Genitore, disponibili entrambe ad incontrare e parlare con genitori che desiderano conoscere le esperienze di chi ha figli lgbtiq+, ed anche firmare per sostenere le 4 leggi di iniziativa popolare promosse da Legambiente e dalla Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna. Saranno presenti fin dal mattino food truck sia con cucina tipica parmigiana, sia con proposte 100% plant based (by “Manipura Eat Green”), oltre alla birra artigianale della cooperativa sociale Articioc di Noceto. Sarà presente uno stand del Comune di Parma e, in particolare, sarà illustrato il programma di lavoro del tavolo interistituzionale e dei gruppi di lavoro che si occupano di formazione, linguaggio, sanità, lavoro



2) alle 15:30 il corteo.

Il corteo partirà da piazzale Santa Croce (ritrovo dalle 15:00), attraverserà le strade del centro storico cittadino e terminerà al parco 1° Maggio, accedendovi dall’ingresso di viale Barilla. La musica durante il corteo sarà trasportata dai carri per bicicletta messi a disposizione da Andrea Saccon de “La Saièta”. Sono previsti i consueti interventi istituzionali, all’arrivo al parco.



3) dalle 18.00 circa avrà il via il programma serale: dj set a cura di WalkMen / 20:00 concerto dei “Martin Landau Band” / 21:00 spettacolo de “Le Sorelle Marinetti” / 22:00 dj set a cura di WalkMen / a mezzanotte ci si sposterà all’arci MU, in via Del Taglio 2 (PR).

Il fotografo ufficiale del ParmaPride è Sandro Capatti.

Il Comitato Organizzatore è composto da: Tuttimondi asd-aps, Uaar Parma, L’Ottavo Colore aps, Casa delle Donne aps, Unità di Strada, UdU e singol3 cittadin3.