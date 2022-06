Birra belga e tante curiosità matildiche a Canossa il 18 e 19 giugno

Tanta birra nel weekend a Canossa. Sabato 18 e domenica 19 giugno al centro turistico “Andare a Canossa” (ai piedi del castello di Canossa) si degusterà la birra belga proveniente dall’Abbazia di Orval.

"In entrambe le giornate, alle ore 17.00 - dicono gli organizzatori - assisteremo alla presentazione del libro “Orval da Canossa alla birra trappista” con l'autore Cesare Assolari, Cavaliere d’Orval e ambasciatore della birra matildica in Italia. La tradizione è antichissima: prodotta dai monaci trappisti dell’Abbazia da secoli è legata ad una leggenda di Matilde, che fondò il monastero belga dopo aver fatto un voto, avendo ritrovato il suo anello nuziale, disperso nelle acque, grazie all’aiuto salvifico di un pesce che glielo ripescò portandoglielo direttamente dalla sua bocca. Dopo la presentazione e la degustazione di queste birre di altissima qualità si continuerà a festeggiare l'esatte. E dalle 19,30 avremo l’aperitivo sul belvedere più panoramico del nostro appennino con la storia del perdono di Canossa e la cena/banchetto medievale a base di prodotti tipici del territorio, servita a lume di candela insieme alle leggende di Matilde. Per il dopocena cè prevista una breve ma suggestiva camminata rituale al labirinto, cuore di Matilde, dove si continueranno a narrarne il mito alla luce delle torce".

Sabato 2 domenica 3 luglio la festa continua con il Festival dei Borghi, il concerto di Mara Redeghieri e l’inaugurazione dell’acetaia comunale “La Rupe” a cura dell’Associazione Terre di Canossa.

Per informazioni e prenotazioni cell. 333-4419407 centro turistico Andare a Canossa