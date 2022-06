DOMENICA 19 GIUGNO

Quartiere MONTANARA - PARMA

DALLE 9:00 ALLE 21:00

Torna con una nuova edizione l'evento "Montanara in festa", organizzato dall'Associazione Montanara Insieme con il Patrocinio del Comune di Parma in collaborazione con Edicta Eventi.

I cittadini e i commercianti del quartiere daranno vita a una festa con l'apertura domenicale degli esercizi e tante iniziative collaterali: bancarelle, attività ludico educative per i bambini e proposte di ristorazione.

Ci sarà uno spazio dedicato alla solidarietà con la presenza di numerose associazioni e Onlus del quartiere e della città.

Le associazioni



- l'Associazione Arte Patchwork di Parma Onlus che realizza manufatti artistici con pezzi di stoffa ispirati a tecniche mondiali

- il Laboratorio democratico con i libri viventi

- l'associazione Bibliomondo famiglie volontarie aps con un banchetto di libri usati

- il Gruppo di controllo di vicinato di via Montanara, incontrano i presenti

- la Comunità Sant'Egidio presenta una mostra preparata dai bambini sulla guerra in Ucraina insieme alla raccolta di farmaci.

- la Cooperativa Gruppo Scuola con attività laboratoriali per bambini, esibizioni di ballo e canto e attività di radioweb

- La Ronda Dei Cuori Amici di Joe, un'associazione di volontariato che offre la colazione in stazione a chi è in difficoltà

- la Cooperativa Insieme con l'installazione di un photo booth per scattare dei selfie che verranno caricati sul loro sito e sulla pagina Facebook

- la Scuola Baseball Parmense e Crocetta Baseball offriranno attività per ragazzi e ragazze grazie all'installazione di un box battuta

-Bruno Borelli con la sua esposizione di quadri

- Leonardo Leonardi con la sua esposizione di foto

Saranno inoltre presenti vari servizi di ristorazione del quartiere tra cui:

SABATO 18 GIUGNO – LA CENA DI BENEFICENZA

La cena, organizzata dai negozianti del Montanara Insieme, si terrà dalle ore 20:00 in via Carmignani davanti al Circolo Arci Minerva.

Avrà un costo di 25 euro a persona e comprenderà un menù a base di: torta fritta, salume, tortelli e acqua.

Per prenotare i biglietti rivolgersi a Grandi Agenzie, Circo Arci Minerva, Tecnocasa ed Edicta in via Montanara.