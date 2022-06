Vittorio Testa presenta il libro sul signor «B»

Mercoledì pomeriggio alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Farini, si terrà la presentazione del libro di Vittorio Testa, «B».

Vittorio Testa ha goduto di un osservatorio privilegiato. Ombra di Berlusconi, con Scalfari che lo aveva incaricato - da capocronista di Repubblica - di seguirne le mosse, ci racconta le memorie e gli aneddoti del suo rapporto con colui che sarebbe poi diventato il premier più longevo della storia repubblicana. Per nove anni, dal 1991 al 2000, la sua vita è sconquassata e assorbita dai ritmi frenetici di Berlusconi, tra discorsi, annunci, smentite, inchieste, processi, accordi, liti, colpi di scena. Con un particolare non proprio insignificante: «Repubblica» è sempre stato il giornale nemico di Berlusconi per antonomasia: il che non rende proprio facile la vita dell’inviato-segugio. Ma sono stati anche anni per molti versi impagabili, anni ricchissimi, professionalmente e umanamente.

Dopo esser stato accolto al Senato della Repubblica di Roma, tra i sorrisi e l'entusiasmo della presidente Elisabetta Casellati e del senatore Gianni Letta, e dopo il successo della presentazione a Busseto, nelle terre natali dell'autore, il nuovo romanzo di Vittorio Testa sarà finalmente presentato a Parma. Per rievocare i nove anni (dal 1991 al 2000) passati dietro alla frenetica routine berlusconiana (i viaggi, gli annunci, i processi, i colpi di scena...) ma anche i momenti di intimità personale passati con B., saranno presenti all'evento, in dialogo con l'autore, Claudio Rinaldi (direttore della Gazzetta di Parma) e Mauro Massa (presidente Diabasis Edizioni).