Bandaliga in concerto a Castione

C’è attesa per il concerto della Bandaliga che la frazione borghigiana di Castione Marchesi si appresta a presentare in questa calda serata d’estate. Un’estate che vedrà una serie di appuntamenti di rilevante spessore di interesse artistico e intrattenimento. Protagonisti di questo primo appuntamento, venerdì, alle 21, sarà la Bandaliga in un imperdibile omaggio all’eclettico Ligabue e alle sue splendide canzoni. Uno show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana.

La Bandaliga è una tra le tribute band dedicate a Luciano Ligabue da più tempo in attività. Il comitato organizzatore della associazione pro Castione Marchesi, col patrocinio del Comune di Fidenza, ha inteso iniziare con una preziosa presenza artistica di alto livello quella che è la stagione 2022, con un evento di indubbio valore. Come di consuetudine, anche un ottimo servizio di cucina, che spazia dal menu di mare a quello di terra. La festa prosegue sino a domenica.