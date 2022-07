Il giallo parmigiano di Garofano e Rizzi

Un giallo ambientato sotto il cielo di Parma. Innanzitutto sono parmigiani gli autori de «Il giallo di Marina» (Infinito Edizioni, 169 pagine 15 euro), uscito a giugno: Luciano Garofano è parmigiano di diritto, per aver guidato il Ris di Parma in anni densi e importanti. Parmigiano di nascita è Fabrizio Rizzi, giornalista e scrittore, tra l'altro coautore con Paolo Scarpa del docufilm «Tutte le domeniche ballavano», presentato nel settembre scorso alla Corale Verdi.

Insieme Garofano e Rizzi hanno scritto, a quattro mani, questo «Giallo di Marina», fondamentalmente la storia di una sentenza sbagliata, a cui solo la caparbietà, la tenacia, il fiuto di una giovane investigatrice del Ris, la tenente Elisa Molinari, porrà rimedio. A perdere la vita, tragicamente, è Marina, brillante imprenditrice che dopo una parentesi negli Stati Uniti ritorna a Parma per mettersi alla guida dell'attività lasciatale in eredità dal prozio, mediatore di formaggio parmigiano reggiano con successo. Una mattina la donna viene trovata morta con una profonda ferita al collo. L'indagine viene affidata ai Carabinieri di Parma, i rilievi e le indagini tecnico-scientifiche sono eseguiti dagli esperti del Ris. Tutto sembra indirizzarsi verso un femminicidio per il quale viene indagato l'ex fidanzato di Marina. Nel Ris, però, non tutti concordano sulla responsabilità dell'uomo...

Una storia che fila via con una certa semplicità, in cui il punto di forza è sicuramente rappresentato dal “plus” dello svelamento delle tecniche investigative-scientifiche, anche le più recenti, che oggi gli inquirenti di tutto il mondo hanno a disposizione. Evidentemente l'esperienza sul campo di Luciano Garofano dà qui i suoi buoni frutti.

Il libro verrà presentato questo pomeriggio alle 18.30 all'interno della rassegna letteraria «InChiostro di giovedì», organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con le Biblioteche Comunali, nel Chiostro della Fontana del Complesso di San Paolo. Con gli autori dialogheranno il giornalista Alessandro Banfi e Antonio Battei; è previsto un video-intervento del giornalista Roberto Napoletano. Conduce l'incontro la giornalista Mara Pedrabissi. Al termine, un aperitivo offerto al pubblico. Ingresso libero, info.cultura@comune.parma.it.

r.cu.