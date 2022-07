La banda Pini scende in piazza in memoria del maestro Botti

Fontanellato La banda Luigi Pini torna in piazza, questa sera alle 20,45, con un appuntamento particolarmente sentito da tutti i componenti del gruppo. L’occasione è infatti quella del concerto dedicato al maestro Roberto Botti, scomparso il 23 giugno 2018, che del corpo bandistico fontanellatese fu tra i fondatori e, per 32 anni, direttore.

«E’ il concerto che ogni anno organizziamo nel mese di luglio per ricordare il nostro Maestro Roberto Botti, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo compleanno – ha sottolineato Fabio Moroni, presidente del corpo bandistico -. Ogni anno, dedichiamo questo omaggio a Roberto per ringraziarlo della sua passione e del suo impegno, in particolare, per la musica e per la nostra banda, di cui lui ha capitanato la fondazione. E per rinnovare il nostro impegno, nel solco dei suoi insegnamenti». Botti non fu però solo una colonna portante della banda, fu anche uno stimato insegnante di musica nelle scuole della provincia e fu proprio lui a lavorare all’avviamento del corso di musica per gli studenti delle scuole fontanellatesi. E così, per unire tutti nel ricordo, sabato i ragazzi dell’istituto comprensivo affiancheranno la banda nell’esecuzione di alcuni brani del vasto repertorio del gruppo.

C.D.C.