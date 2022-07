San Martino, torna la campestre

Collecchio Torna la «Festa campestre» nella frazione di San Martino Sinzano. Un appuntamento nel segno della tradizione gastronomica con cucina casalinga e ballo liscio.

Il primo appuntamento è per il fine settimana di sabato 23 in cui si esibiranno «Battaini e Conti» e domenica 24 con Luca Canali. Il secondo è per il weekend successivo, sabato 30 con Paolo Bertoli e domenica 31 con Marco & Alice. La festa si svolge, come tradizione, nel campo sportivo della frazione, per tutte le serate sarà presente il food truck.