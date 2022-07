Pastasciutta antifascista a Casa Cervi. E c'è anche il sindaco di Parma

Si rinnova l’appuntamento con la pastasciutta antifascista: oggi alle 19 a Casa Cervi a Gattatico si continua a ricordare la caduta del fascismo e la festa che venne organizzata dalla famiglia Cervi. Tra i presenti, oltre alla presidente dell’Istituto, Albertina Soliani, ci saranno il sindaco di Parma Michele Guerra, la collega di Piacenza Katia Tarasconi, il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni, il capo segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e i sindaci di Gattatico e Campegine Luca Ronzoni e Alessandro Spanò.

A seguire, si terrà la premiazione del Festival di Resistenza - Teatro per la Memoria, con la consegna del primo e del secondo premio «Museo Cervi – Teatro per la Memoria» e del premio «Gigi Dall’Aglio» della giuria under 30.

Alessandro Zelioli